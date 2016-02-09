الزمالك يقيل "ميدو" و"إمام" بعد الهزيمة أمام الأهلي

ميدو مدرب الزمالك

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس إدارة نادي الزمالك اتخذ قرارا عاجلا بإقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق وحازم إمام رئيس جهاز الكرة، وتعيين محمد صلاح المدرب العام في منصب المدير الفني المؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

القرار العاجل من مجلس الزمالك جاء بعد خسارة الفريق لمباراة القمة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية اليوم الثلاء.

وعزز الأهلي المصري موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على غريمه التاريخي الزمالك بهدفين نظيفين الثلاثاء في مباراة القمة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الجابوني ماليك إيفونا بهدف للأهلي في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب حيث راوغ ثلاثة من مدافعي الزمالك قبل أن يسدد كرة قوية في شباك الحارس أحمد الشناوي.

وأضاف البديل عمرو جمال الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بعد مجهود رائع من رمضان صبحي الذي مرر كرة ساحرة داخل منطقة الجزاء لم يجد معها المهاجم الشاب أي صعوبة في هز الشباك.

وعزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.