الدحدوح و المسحال: لن يمنعنا الاستهداف من نقل الحقيقة

قال ‏وائل الدحدوح و تامر المسحال مراسلا شبكة الجزيرة في قطاع غزة إن الصحفي ليس بوقا لأحد ولديه مسئولية اجتماعية تجاه مجتمعه، وأكدا أن علميات الاستهداف لن تمنعهما من نقل الحقيقة.

وأضاف المسحال في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر أن يتوق أن يحتفل مع أهل فلسطين بلحظات فرح وانتصار بالتحرير.

وبعث المسحال التحية إلى محمد القيق الصحفي المضرب عن الطعام الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية لدى الاحتلال .

من جانبه أكد الزميل وائل الدحدوح متحدثا عن الوضع الإنساني في غزة " مهما كان المراسل قويا فإنه سيظل إنسانا يتأثر وقد لا يملك أن يخفي دموعه عند نقل مشهد صعب".