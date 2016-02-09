الأهلي يدك شباك الزمالك بهدفين نظيفين بالدوري المصري

لاعب الأهلي ايفونا قبل إحراز الهدف

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على غريمه التاريخي الزمالك بهدفين نظيفين الثلاثاء في مباراة القمة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الجابوني ماليك ايفونا بهدف للأهلي في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب حيث راوغ ثلاثة من مدافعي الزمالك قبل أن يسدد كرة قوية في شباك الحارس أحمد الشناوي.

وأضاف البديل عمرو جمال الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بعد مجهود رائع من رمضان صبحي الذي مرر كرة ساحرة داخل منطقة الجزاء لم يجد معها المهاجم الشاب أي صعوبة في هز الشباك.

وعزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.