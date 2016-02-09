البث الحي
منوعات

الأهلي يدك شباك الزمالك بهدفين نظيفين بالدوري المصري

9/2/2016

لاعب الأهلي ايفونا قبل إحراز الهدف

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على غريمه التاريخي الزمالك بهدفين نظيفين الثلاثاء في مباراة القمة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في محافظة الاسكندرية ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وتقدم المهاجم الجابوني ماليك ايفونا بهدف للأهلي في الدقيقة 57 بعد  مجهود فردي رائع من منتصف الملعب حيث راوغ ثلاثة من مدافعي الزمالك قبل أن يسدد كرة قوية في شباك الحارس أحمد الشناوي.       

وأضاف البديل عمرو جمال الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بعد مجهود رائع من رمضان صبحي الذي مرر كرة ساحرة داخل منطقة الجزاء لم يجد معها المهاجم الشاب أي صعوبة في هز الشباك.       

وعزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)