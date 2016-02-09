البث الحي
منوعات

اعتقال مقدسية وطفلة بالخليل بدعوى حيازة سكاكين

9/2/2016

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، فتاة فلسطينية عند باب العامود بالقدس المحتلة، وطفلة أخرى شمال الخليل، بزعم محاولتهما تنفيذ عمليات طعن.

وذكر موقع "0404" العبري المقرب من جيش الاحتلال أن الجنود اعتقلوا فتاة كانت تحمل سكيناً بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" الواقعة على أراضي المواطنين في قرية "حلحول" شمالي مدينة الخليل (35 كيلو مترا جنوب القدس المحتلة).

وأضاف أن الجنود اقتادوا الفتاة إلى أحد المراكز للتحقيق معها حول الحادثة، زاعماً أن الفتاة كانت تحمل معها سكيناً، في حين قالت الفتاة أنها لم تكن تحاول تنفيذ عملية طعن، وإنما دافعت عن نفسها بعد محاولة جندي إسرائيلي تفتيشها بشكل شخصي ونزع حجابها وعندما رفضت هاجمها الجندي ورفع عليها السلاح، وتجمعت حولها قوات الاحتلال وتعرضت للضرب وتم اعتقالها.

وفي ذات السياق، زعمت مصادر إسرائيلية، أن الاحتلال اعتقل طفلة فلسطينية قرب مستوطنة "كرم تسور" شمال مدينة الخليل، وادعت المصادر أن الطفلة عثر بحوزتها على سكين، وكانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال.

وأضافت أن الطفلة التي اعتقلها الاحتلال شمال الخليل صباح اليوم هي ديما إسماعيل الواوي (13عاما) من مدينة حلحول وهي طالبه في الصف السابع.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)