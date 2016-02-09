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ابتكار معطف يتحول إلى"خيمة" لمساعدة اللاجئين

9/2/2016
خيمة قابلة للإرتدا ء كمعطف

 

نجح  طلاب بريطانيون في تصميم نموذج أولي لمعطف يمكن تحويله إلى خيمة أو كيس للنوم، وذلك في مسعى منهم للمساهمة في مساعدة اللاجئين السوريين.

 

وأكد الطلاب الذين يحضرون رسالة الماجستير في الكلية الملكية للفنون بلندن،  أن المعطف المبتكر يمكن أن يوفر لمنظمات الإغاثة حلًا سهلا رخيص الثمن ومستدامًا لمساعدة اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.

 

وأوضح الطلاب أن "المأوى القابل للارتداء" مصنوع من مادة "Tyvek" وهي مادة قوية ومتينة بما يكفي لتحمل التمزق، ومقاوما للماء ولكنه لا يعيق التنفس، ويسمح للماء المكثف داخله بالارتشاح.

 

وحالما يتحول الرداء إلى خيمة أو كيس نوم، يقول الطلاب إنه يحافظ على حرارة الجسم للشخص الذي ينام بداخله، وذلك بفضل بطانة مصنوعة من مادة عازلة هي"مايلر"

 

يُشار إلى أن  أكثر من 1.1 مليون شخص فروا في العام الماضي من الفقر والحرب والقمع في الشرق الأوسط، وآسيا وأفريقيا إلى شواطئ أوروبا.

 

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