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أوباما يشتكي من ضعف تغطية "الإنترنت" في البيت الأبيض

9/2/2016

أوباما وزوجته ميشيل

اشتكى الرئيس الأميركي باراك أوباما من ضعف خدمة الإنترنت في البيت الأبيض قائلا إنها ليست جيدة، وإن  هناك نقاطا ميتة لا تغطيها الشبكة على حد تعبيره.

وخلال ظهوره برفقة زوجته ميشيل مع المذيعة جايلي كينغ على شبكة "سي بي إس" الإخبارية، أشار أوباما إلى أنه يحاول تحسين الخدمات  التكنولوجية  داخل البيت الأبيض من أجل الرؤساء اللاحقين.

وأضاف أوباما، "نحن نحاول الاعتناء بالأمور التقنية في البيت الأبيض لمن سيخلفنا فيه، فهو مبنى قديم وهناك عدة أماكن لا تصلها خدمة الإنترنت الذي يعد بالفعل أمرا مهما".

واتفقت ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي من نفس الأمر مؤكدة أنها مشكلة تعاني منها ابنتاهما .

 

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