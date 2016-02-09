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أنقرة تستدعي السفير الأمريكي بعد تصريحات عن حزب كردي

9/2/2016

الرئيس التركي أردوغان

قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الأمريكي اليوم الثلاثاء بعدما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا منظمة إرهابية.

وتعتبر تركيا الحزب تابعا لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل للحصول على حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

 وتدعم واشنطن حزب الاتحاد الديمقراطي في صراعه مع تنظيم الدولة في سوريا.

كان جون كيري المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال أمس الاثنين عند سؤاله عن الاختلاف في الرأي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "كما تعلمون … نحن لا نعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية."     

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