7 عوامل لانهيار الجنيه المصري

كشف تقرير اليوم لوكالة رويترز للأنباء عن وضع مصر سعر صرف بقيمة 8.25 جنيها مقابل الدولارفي ميزانية العام 2016-2017 وهو ما يؤكد توقعات "الجزيرة مباشر" عن استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار في ظل ارتفاع سعر صرفه في السوق الموازية إلى 8.8 جنيهات للدولار، مع اتفاق البنك المركزي مع شركات الصرافة على عدم زيادة السعر عن 8.65 جنيها للدولار، بينما يبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيها

ووفقا لتحليلات مصرفية هناك 7 عوامل تقف وراء استمرار التراجع في الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

وكانت"الجزيرة مباشر " نشرت تقريرا سابقا بعنوان "من المستفيد من رفع سعر الجنيه المصري؟" رصد استغراب محللين اقتصاديين لإقدام البنك المركزي المصري على رفع سعر الجنيه مقابل الدولار في ظل توقعات المصرفيين ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية المحلية والدولية بانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتوقع تخطيه حاجز الـ10 جنيهات، حيث يعتبرونه مقوما بأعلى من قيمته.

تراجع مستمر

فقد تراجعت قيمة صرف الجنيه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وهو ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمصريين، وأدى لتزايد الضغوط التضخمية بما رفع أسعار المواد الغذائية وكافة تكاليف المعيشة، وهروب المستثمرين.

فقد انخفض الجنيه في سوق الصرف الرسمي بنسبة 11% منذ مطلع عام 2015 ووصل سعر الدولار في السوق السوداء في الفترة الأخيرة إلى نحو 8.8 جنيهات مقابل 7.10 جنيهات في بداية العام 2014.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة للجزيرة مباشر 7 عوامل تسببت في انخفاض سعر الجنيه: الأول خاص بعوامل داخلية مرتبطة بسياسات الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها، ومنها ما هو مرتبط بالسياسة النقدية للبنك المركزي واستمرار عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة والمتمثل أساسا في ارتفاع النفقات وتراجع الإيرادات.

والعامل الثاني الذي أدى إلى مزيد من تدهور الجنيه كان نتيجة عجز شركات البترول الحكومية عن دفع الديون المستحقة عليها لشركات التنقيب الأجنبية، فقد سعت الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد الديون المتراكمة عليها للشركات الأجنبية العاملة في مصر عن طريق الاقتراض من البنوك. وكانت مجموعة من البنوك قد أقرضت الهيئة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 وفي أبريل/نيسان من العام المنصرم.

زيادة الواردات

أما العامل الثالث وهو الذى ارتبط بمزيد من الواردات الاستهلاكية من سلع كمالية وترفيهية، فقد كشفت إحصاءات الواردات السلعية لعام 2014، أن مصر استوردت "سكر خام" بقيمة 2.6 مليارات دولار، واستوردت "تفاح" بـ 400 مليون دولار، واستوردت "ذرة" بـ 1.7 مليارات دولار، وطعاما للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبري جامبو وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجي بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية ومفرقعات (شماريخ وما في حكمها) بنحو 600 مليون دولار، ولعل هذا ما دفع الحكومة مؤخرا إلى رفع قيمة الضرائب الجمركية على حوالي 500 سلعة نهاية الشهر الماضي.

العامل الرابع والذي ارتبط بمزيد من دفع الأقساط للديون الخارجية المستحقة على مصر، وهذا البند مرشح للتزايد نظرا لتزايد حجم الدين الخارجي الذي بلغ 46.2 مليار دولار.

العامل الخامس يتمثل في تلاعب كل من المستوردين والمصدرين في مستندات الاستيراد حتى يستطيعوا تهريب الدولارات خارج البلاد، وفتح حسابات خارجية للمستوردين والمصدرين بالدولار، وذلك نتيجة عوامل عديدة أهمها الخوف من مصادرة الحكومة لأموالهم خاصة الدولارية، مثلما فعلت بأموال وجمعيات ومدارس الإخوان المسلمين، أو اتهام رجل الأعمال حسن مالك بأنه المتسبب في ارتفاع الدولار، أو في حالة عجز البنوك عن توفير الدولار فبإمكانهم تمويل استيرادهم من حساباتهم من الخارج، فضلا عن تحقق مكاسب رأسمالية نتيجة حيازة الدولار والمضاربة عليه في السوق السوداء.

أما العامل السادس فقد ارتبط بازدهار تجارة العملة خارج النظام المصرفي، فالفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يغري الجميع بالطلب على الدولار حتى يستطيع تحقيق مكاسب سريعة للغاية حيث بلغت 70 قرشا لكل دولار واحد على الأقل، مما يجعل من الأفضل للمواطنين اللجوء للسوق السوداء لصرف عوائدهم بالدولار من هذه السوق بدلا من اللجوء للبنوك، وارتبط بهذا العامل عنصر أشد خطورة هو تواطؤ كل من المستوردين وشركات الصرافة على الحصول على تحويلات المصريين بالخارج خاصة من يعمل بدول الخليج نتيجة لفرق السعر بين البنوك وشركات الصرافة أو ما يطلق عليه السوق الموازية.

إذا فقد لعب الانقلاب العسكري دورا مهمًا في إثارة الخوف لدى كافة الكيانات الاقتصادية والذي أدى الى الذعر من السيطرة على النقد الأجنبي مما دفعهم الى التحوط والحذر والاحتفاظ بثرواتهم خارج البلاد يقول الخبير الاقتصادي دوابة.

تجارة المخدرات

أما العامل السابع والأخير -بحسب دوابة- فهو مرتبط بتجارة المخدرات وتشير الإحصائيات إلى تزايد حجم الإنفاق علي المخدرات بشكل يدعو إلى الصدمة، ففي عام 91-92 أنفق المصريون حوالي مليارين من الجنيهات على المخدرات، وقفز الرقم مرة أخرى ليصل إلى 40 ملياراً عام 1996، نظراً لضبط أكبر كمية من المخدرات في هذا العام، وبناءاً علي سلسلة من البيانات، أمكن تقدير الإنفاق علي المخدرات خلال السنوات العشر الماضية، حيث قدر حجم الإنفاق على شراء المخدرات عام 2014 ب 60 مليار جنيه على الأقل وفق تقديرات متوازنة من المختصين.

و الطلب على المخدرات يتم في أغلبه بالدولار الأمريكي، ومن هنا فإن الطلب على الدولار لتغطية الطلب على المخدرات لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويا على أقل تقدير وهو ما يؤدي حتما الى رفع سعر الدولار وتهاوي الجنيه المصري.

ونتيجة لكل هذه العوامل يرى خبراء اقتصاديون أن حكومة ما بعد انقلاب يوليو 2013 قد فشلت في السيطرة على أزمة الدولار وكبح جماح كبار التجار المضاربين ووقف السوق السوداء، واتجهت إلى جهات خارجية سواء بالاتفاق مع السعودية لتوفير البترول، أو الترتيب لطلب قرض من صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول للسيطرة على سوق الصرف.

ولا يبدو في الأفق أي حل للأزمة نتيجة السياسات الراهنة والتي تدفع إلى الخوف من المستقبل من سياسات الانقلاب الذي يهدف إلى مزيد من السيطرة على كافة الموارد الاقتصادية دون دراسة أو تخطيط، ولعل انهيار الجنيه رسالة تحذير حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إدراكه من بقايا الاقتصاد المصري.