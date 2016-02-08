يوسف أستس: تغلبوا على "الإسلاموفوبيا" بالتبسم والوعي

قال الداعية الأمريكي، يوسف استس، إن الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) موجود منذ فترة طويلة؛ لكنه تصاعد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، واختلط الأمر على الناس ما بين خوف غير طبيعي وكراهية وما بين تحيز للمسلمين.

وأضاف، خلال لقاء مسجل على الجزيرة مباشر من نيويورك، أن الأمور تطورت في الآونة الأخيرة وأصبح المسلمون في بلاد الغرب غير آمنين على حياتهم، وهدفنا الآن أن نجد سبلا أكثر لتنوير وتثقيف الناس حول الإسلام والوعي بشأنه.

وأوضح "أستس" أنه "لا يجب علينا أن نلوم ديناً بسبب أخطاء بعض الأفراد المنتمين إليه، وللتاريخ قصص حول هذا الأمر يثبت عظمة الدين الإسلامي، لذا من الواجب علينا كمسلمين استكشاف الإسلام وإخبار الناس بحقيقته وتعاليمه عن طريق المعاملة من صبر وتسامح وفهم وبالتالي دفع الناس على تغيير نظرتهم الخاطئة حول الإسلام ودفعهم إلى استكشافه".

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن الإرهاب ونتهم المسلمين في كل مكان في العالم بأنهم إرهابيون؛ فهذا أمر غير منطقي حيث إن عدد المسلمين في العالم يتجاوز الـ2 مليار فإذا كانوا جميعا إرهابيين ، فلما بقى الخمسة مليار ات الآخرين على وجه الأرض؟ وبالتالي فالاتهام في العموم خاطئ، بحسب قوله.

وأكد أن "التبسم في الوجه أول عمل إسلامي لنبذ الكره وتعريف الناسي بحقيقة الإسلام، فحينما يتهمني أحدهم بالإرهاب لأنني مسلم فقط أبتسم وأقول له شكراً ماذا تعرف عن ديني؟ فيضطر إلى سماعي حتى يغير نظرته، وكما أن التغلب على البخل يكون بالسخاء والتغلب على الكره بالحب فإن التغلب على الإرهاب يكون بعكسه عملاً وهو ما يغير بالفعل نظرة الناس للإسلام".

ولفت الداعية الإسلامي الأمريكي إلى ضرورة معرفة خلفية المرشحين للمناصب القيادية قبل ترشيحهم، حيث أننا مسؤولون للإعلان عن أنفسنا كمسلمين أمام العالم، وعن اختياراتنا، وبالتالي علينا تجنب المرشحين الذين لا يحترمون الدستور الذي يكفل حرية الأديان.