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هايتي بلا رئيس

8/2/2016

رئيس هايتي يودع السلطة -ارشيف

أصبحت دولة هايتي بلا رئيس بعد أن ودع الرئيس ميشيل مارتلى قصر الرئاسة  أمس الأحد وغادر السلطة رغم عدم تعيين خليفة  له بسبب  تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يهدد بدخول البلاد في أزمة سياسية طاحنة.

وفي الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 25 أكتوبر 2015 حصل مرشح السلطة جوفينيل مويز على 32,76% من الأصوات مقابل 25,29% من الأصوات لمرشح المعارضة جود سيليستان، وهي أرقام كانت موضع احتجاج واسع من المعارضة التي نددت بما سمته "انقلابا انتخابيا" دبره الرئيس المنتهية ولايته.

وألغى المجلس الانتخابي المؤقت في 23 يناير "لدواع أمنية بديهية" الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد يومين من ذلك، وهو ما منع مارتيلي من تسليم السلطة إلى خلفه في 7 فبراير/شباط كما كان مقررا.

وقبل ساعات من انتهاء ولايته تم توقيع اتفاق للخروج من الأزمة أول أمس السبت من قبل مارتيلي، ورئيسي غرفتي البرلمان نص على انتخاب رئيس مؤقت من قبل الجمعية الوطنية، وهي خطوة نالت إشادة من الأمين العام للأمم المتحدة  بان غي مون والولايات  المتحدة.

ووفقا لما ذكرته شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية فإن مارتلي ألقى خطاب الوداع امام البرلمان، وقال إنه عمل  ليلا ونهارا دون كلل حتى آخر لحظة، وإنه على استعداد للوقوف امام محكمة التاريخ.

واضاف أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية في هايتي أكثر شيء يشعرني بالأسف"

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن البرلمان في هايتي يعكف في الوقت الراهن على تشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد لفترة قصيرة، إلى جانب اختيار رئيس مؤقت للبلاد لحين إجراء الانتخابات الرئاسية هناك في الرابع عشر من شهر مايو/أيار القادم.

وكان مارتلي قد  سلم الوشاح الرئاسي إلى رئيس مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية جوسيليرم بريفير.

ويسعى رئيس البرلمان إلى طمأنة المواطنين، مؤكدا أن رحيل رئيس الدولة لا يوقف سير التاريخ، وأن عجلة الجمهورية مستمرة في الدوران.

وبحسب الدستور، أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ خمسة أيام لانتخاب رئيس مؤقت لا تتجاوز ولايته 120 يوما.

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