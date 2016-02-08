نفوق العشرات من حيتان العنبر في بحر الشمال

حيتان العنبر تلقى حتفها على شواطيء بحرالشمال ببريطانيا

ارتفع عدد حيتان العنبر التي نفقت على أحد الشواطئ البريطانية إلى 30 حوتا بعد أن جرفتها التيارات البحرية وتقطعت بها السبل ثم نفقت في المياه الضحلة على سواحل بحر الشمال خلال الشهر الماضي.

وأخذ علماء أمراض الكائنات البحرية عينات من الحيتان النافقة، فيما قالوا إنه من السابق لأوانه التعرف على أسباب توجه الكثير من حيتان العنبر إلى منطقة غير معروفة لها من بحر الشمال.

ومنذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي نفق 29 من حيتان العنبر على الشواطئ في كل من هولندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. ويرى خبراء أنها تنتمي جميعا لقطيع واحد من الحيتان اليافعة التي تهاجر جنوبا قادمة من مياه شبه قطبية.

ومن الشائع تاريخيا أن تتقطع السبل بقطعان من حيتان العنبر في المنطقة وترجع هذه الظاهرة إلى القرن السادس عشر، وفي ستينيات القرن الثامن عشر سبحت حيتان طول الواحد منها 15 مترا ووزنه 35 طنا إلى مياه نهر التيمس ببريطانيا قبل نفوقه ، ومنذ بداية القرن التاسع عشر وحتى وقتنا هذا شاعت أنشطة صيد الحيتان بينما لم تتكرر مثل هذه الحوادث.

ويقول خبراء إن تقطع السبل بحيتان العنبر على هذه الشواطئ قد يكون علامة على زيادة عددها، في أعقاب إجراءات الحفاظ عنها التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعد أن صنفت السلطات المعنية بالحفاظ على البيئة حيتان العنبر بأنها كائنات معرضة للخطر.

يذكر أنه من الصعب إعادة تعويم هذه الثدييات البحرية نظرا لضخامة حجمها، وغالبا ما تصاب بفشل سريع في وظائف أعضاء الجسم وتنفق خلال 24 ساعة، ويشير الخبراء إلى أنه لن يتسنى معرفة السبب الحقيقي للنفوق إلا بعد عدة أشهر من أخذ عينات من أنسجة الحيتان، إلا أنهم استبعدوا معرفة سبب اتجاه الحيتان إلى منطقة بحر الشمال.

وكانت هذه الحيتان تُشكِّلُ هدفًا رئيسيًّا للصيَّادين منذ أوائل القرن الثامن عشر وحتى أواخر القرن العشرين، وذلك بسبب الطلب المُرتفع على السائل العنبريّ الموجود في رؤوسها، والمطلوب من قِبل مصانع المساحيق والمراهم والشمع وزيت المصابيح، وما زال العنبر الموجود في جهازها الهضمي يُستعمل كمُثبّت للعطور.