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"ناسا" تراقب "كويكبا" قد يمر بالقرب من الأرض

8/2/2016

ناسا تراقب كويكبا قد يمر بالقرب من الأرض

قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إنها تراقب كويكبا قطره ثلاثون مترا قد يمر بالقرب من كوكب الأرض الشهر المقبل، لكن لكن لا فرصة لتصادمهما.

وقالت ناسا إن احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض خلال الفترة المقبلة، عندما يقترب منها في 28 من سبتمبر/ أيلول من العام 2017 هي واحد لكل 250 مليون، مشيرة الى فرصة إنقاص هذه الاحتمالات خلال عمليات الرصد مستقبلا.

كان الكويكب قد رصد لمدة ثلاثة أيام خلال أحدث مرة اقترب فيها من الأرض في العام 2013، قبل ان يختفي في فترة النهار ولم يعثر له على أثر منذئذ، وقال العلماء في ناسا إن الكويكب كان قد تم رصده  في العام 2013 وقد يقترب من الأرض على مسافة 17700 كيلومتر منها في الخامس من مارس /آذار المقبل، حيث تمثل هذه المسافة واحدا على عشرين تقريبا من المسافة بين الأرض والقمر.

وقدر الخبراء حجم الكويكب بنحو ضعف كويكب آخر كان قد انفجر في أجواء منطقة تشيليابينسك بروسيا في العام 2013 ما أدى الى تهشم زجاج النوافذ وتدمير المنشآت وإصابة أكثر من ألف شخص.

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