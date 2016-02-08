نائب عينه السيسي يستقيل من مجلس النواب بمصر

عضو مجل النواب المصري – المستشار سري صيام

ذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن المستشار "سرى صيام" عضو مجلس النواب المعين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن استقالته من مجلس النواب وأنه قدم الاستقالة إلى رئيس المجلس "د.على عبد العال".

يذكر أن "صيام" لم يحضر آخر اجتماعين بمجلس النواب، حيث قدم اعتذارا عن حضور الجلسة المنعقدة يوم الخميس، الموافق 21 من يناير/كانون الثاني، والتي كانت مخصصة لتشكيل اللجنة المخصصة بإعداد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، ولجنة تقصى الحقائق لبحث تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها "السيسي" لبحث تصريحات المستشار "هشام جنينة" فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر، أو الجلسة المنعقدة أمس السبت لنظر طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب.