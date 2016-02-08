محققون: النظام السوري يرتكب جرائم ضد الإنسانية

مؤتمر صحفي للجنة التحقيق الدولية في سوريا

قال محققون دوليون إن لديهم أدلة على ارتكاب النظام السوري وتنظيم الدولة وفصائل أخرى لجرائم ترقى لجرائم الحرب في الحرب السورية الدائرة منذ 5 سنوات.

وأضاف المحققون خلال المؤتمر الصحفي للجنة التحقيق الأممية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا أن جرائم النظام والحكومة السورية أكبر بكثير من باقي الفصائل في سوريا.

وأكد المحققون أنهم سيقدمون ما لديهم من أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية إذا طلب منهم ذلك .

وأوضح المحققون أن التفويض الممنوح للجنة التحقيق الدولية في سوريا لا يمكنهم من إقامة محاكمات أو إعداد لوائح اتهام ،وأشاروا إلى أن الأمر سيختلف لو قرر مجلس الأمن إحالة ما لديهم من أدلة إلى جهات قضائية دولية .

ولفت المحققون الى أن الأدلة التي بحوزتهم أدلة موثقة وأنهم جمعوها على مدار 4 سنوات ونصف وأنهم أجروا 500 مقابلة تأكدوا من خلالها بتكرار النظام السوري لجرائم وانتهاكات كبيرة وارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأكدوا أن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وأن هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة "إبادة" للسكان المدنيين وهي جريمة ضد الإنسانية.