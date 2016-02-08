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للعام الثاني: مساجد بريطانيا تفتح أبوابها لغير المسلمين

8/2/2016

تهدف المبادرة إلى خلق فهم أفضل للإسلام ـ رويترز

فتح أكثر من 90 مسجدًا في أنحاء المملكة المتحدة البريطانية، يوم الأحد، أبوابه أمام الناس من مختلف الأديان، وحتى غير المؤمنين، في الذكرى السنوية الثانية لمبادرة "قم بزيارة مسجدي".

وأكدّ الدكتور شوجا شافي، الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، المنظم للحدث، في مؤتمر صحفي عقده، في مسجد لندن المركزي، أن "المبادرة تهدف إلى خلق فهم أفضل للإسلام من خلال دعوة الجميع إلى مراكزه".

وتابع قائلاً "ارتأينا أنه من المفيد أن يكون لدينا يوم مخصص لفتح أبواب الجوامع، أمام الجميع لإزالة الغموض عما يحدث داخلها، وهذا من شأنه تكوين فكرة أفضل لديهم، ويحدونا الأمل بأن نحظى بمجتمع أفضل و أكثر  تماسكًا".

و من جانبه قال القس جيريمي تايلور، من كنيسة أبرشية سانت جونز وود بلندن، إن "المشاكل تبدأ من عدم معرفة بعضنا الآخر، و إن جمال حدث مثل ما نشهده اليوم من انفتاح وترحيب، يكمن في تشجيع التواصل و يؤدي إلى فهم أفضل".

تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة ملايين مسلم تقريبًا في المملكة المتحدة، يمثلون 5% من تعداد بريطانيا السكاني.

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