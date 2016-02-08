البث الحي
منوعات

لحظات استلام "انتحاري" لشحنة متفجرات بمطار مقديشو

8/2/2016

أظهرت لقطات كاميرات مراقبة، أصدرتها وكالة المخابرات الوطنية الصومالية، اثنين من العاملين داخل صالة الوصول بمطار مقديشو الدولي وهما يسلمان الانتحاري – الذي فجر نفسه في طائرة – حاسوبا محمولا محشوا بالمتفجرات يوم الثلاثاء (2 من فبراير/شباط).

وقال مسؤولون صوماليون إن تحقيقا بدأ، وصدرت أوامر اعتقال تشمل العاملين الاثنين اللذين قيل إنهما يتعاونان مع السلطات. 

وقال  المدير التنفيذي لشركة دالو للطيران "محمد ياسين" إن الانتحاري واحد من 70 راكبا كانوا سيركبون على متن رحلة الخطوط الجوية التركية الملغاة وإن شركته كانت ستنقلهم إلى جيبوتي ويبلغ عدد ركاب الرحلة إجمالا 74 راكبا.  

وأشار المتحدث باسم شركة الطيران التركية إلى أن الشركة ألغت الاثنين الماضي رحلة لها من مطار مقديشو بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما لم يذكر المزيد من التفاصيل .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)