لحظات استلام "انتحاري" لشحنة متفجرات بمطار مقديشو

أظهرت لقطات كاميرات مراقبة، أصدرتها وكالة المخابرات الوطنية الصومالية، اثنين من العاملين داخل صالة الوصول بمطار مقديشو الدولي وهما يسلمان الانتحاري – الذي فجر نفسه في طائرة – حاسوبا محمولا محشوا بالمتفجرات يوم الثلاثاء (2 من فبراير/شباط).

وقال مسؤولون صوماليون إن تحقيقا بدأ، وصدرت أوامر اعتقال تشمل العاملين الاثنين اللذين قيل إنهما يتعاونان مع السلطات.

وقال المدير التنفيذي لشركة دالو للطيران "محمد ياسين" إن الانتحاري واحد من 70 راكبا كانوا سيركبون على متن رحلة الخطوط الجوية التركية الملغاة وإن شركته كانت ستنقلهم إلى جيبوتي ويبلغ عدد ركاب الرحلة إجمالا 74 راكبا.

وأشار المتحدث باسم شركة الطيران التركية إلى أن الشركة ألغت الاثنين الماضي رحلة لها من مطار مقديشو بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما لم يذكر المزيد من التفاصيل .