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كشف هوية بريطاني ثان في خلية الإعدام بتنظيم الدولة

8/2/2016

كشفت تقارير إخبارية  هوية عضو ثان في مجموعة من البريطانيين بتنظيم الدولة أطلقوا على أنفسهم اسم "ذا بيتلز" معنية بذبح الرهائن.

ونقلت وكالة رويترز عن صحيفة " واشنطن بوست" أن العضو الثان اسمه " ألكسندا كوتي" من سكان لندن ويبلغ من العمر 32 عاما.

واكتسبت المجموعة التي قادها محمد إموازي سمعة سيئة لظهورها في شرائط مسجلة ظهر فيها قتلة رهائن غربيين. وقال رهائن سابقون لدى تنظيم الدولة إن أعضاء المجموعة مكلفون بحراسة السجناء الأجانب وإنهم حملوا إسم "ذا بيتلز" بسبب لهجتهم الإنجليزية.

وقال التقرير إن كوتي كان مشجعا لكرة القدم وإنه نشأ في غرب لندن واعتنق الإسلام في أوائل العشرينات من عمره بعد أن قابل مسلمة أنجب منها طفلين.

وأضاف أن كوتي كان يصلي في نفس المسجد الذي يتردد عليه إموازي موضحا أن والدة كوتي قبرصية يونانية وأن والده غاني وأنه غادر بريطانيا في 2009 ليسافر إلى غزة ضمن قافلة مساعدات.

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