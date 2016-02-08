فيديو: وايت نايتس تطالب بإعدام رئيس نادي الزمالك

نظمت رابطة "أولتراس وايت نايتس" التي تعد إحدى روابط التشجيع لنادي الزمالك المصري، وقفة (الاثنين) بحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بالعاصمة المصرية القاهرة، لإحياء ذكرى "مأساة الدفاع الجوي".

وكان نحو 22 مشجعا لنادي الزمالك لقوا حتفهم أثناء محاولة دخول ملعب الدفاع الجوي لحضور مباراة الزمالك وإنبي قبل عام.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعدام رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب "مرتضى منصور" لاتهامه بالتسبب في أحداث الدفاع الجوي الموسم الماضي، على حد قولهم.

وذكرت الرابطة أن وقفتها اليوم كانت قانونية ولا تحتاج لأي تصريحات بنص قانون التظاهر.

وكان "مرتضى منصور" رئيس الزمالك هدد الأولتراس من إحياء ذكرى الدفاع الجوي بمقر النادي، مشيراً إلى أن أمن النادي يمتلك تسليحا كاملا وسيقتل من يقترب من النادي.

وجاءت الوقفة وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة المصرية التي تواجدت عناصرها داخل الحديقة وخارجها.