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فيديو: اكتشف سر "فيتامين السعادة" في "الصحن الملون"

8/2/2016

قالت الدكتورة عائشة صقر، أخصائية تغذية، إن تكامل الألوان في صحن الطعام يعني تكامل الفيتامينات، حيث نـحـتاج فـي كـل وجبـة إلى "الصحن الملون" مـن خـلال تكامل ألـوان الـغـذاء لتحقيق أكبر فـائدة صحية.

وأضافت، خلال لقائها بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أن "فيتاميـن B12" يطلـق عليه "فيتامين السعادة" وننصح بتناوله لمن يعانون من الإجهاد الشديد بعد استشارة الطبيب.

وأوضحت أن الأطعمة ذات الألـوان "الـغـامـقـة" مثل الـسـبـانـخ والـجـرجـيـر تـكـون أعـلـى فـي الـقـيـمـة الغذائية، كما أن "السمسم" مـن المواد الغذائية الغنية بالكالسيوم ويُنـصـح بـتـنـاول مـلـعـقـة كـبـيـرة مـنـه بعد استشارة الطبيب.

ونـصـحت أخصائية التغذية، الـمـرأة بـالاسـتـمـرار في تـنـاول "فـيـتـامـيـن D" بـعـد الـولادة لاحـتـياج جسمهـا الشديـد لتعويضه، لافتة إلى أن الـعـلـمـاء يـصـنـفـون الـفـيـتـامـيـنات إلى نـوعـيـن؛ الأول: يـذوب في الـمـاء، والآخر: يـذوب في الـدهـون.

ولفتت إلى أنه من الضروري معرفة كيفية عمل كل فيتامين، حيث إن فيتامين A متصل بعملية الرؤية لصحة العيون وقلته يؤدي إلى الإصابة بالعشى الليلي، أما فيتامين B12 فهو خاص بصحة الأعصاب، وفيتامين D لصحة العظام وهو متوفر في مشتقات الألبان والأجبان.

أما فيتامين C فهو فيتامين الجمال  حيث إنه أحد المكونات الأساسية لجدار الخلية الخارجي، وفيتامين K يعمل على تجلط الدم عند الإصابات، وهو متوافر في الأغذية الخضراء مثل البروكلي والسبانخ والخضروات الورقية.، بحسب أخصائية التغذية.

وأضافت أن المنتجات الورقية الخضراء تعزز أيضاً فيتامين D، أما نقص الحديد فيرتبط بنقص فيتامين B12، وهو متوافر في اللوز.
وعن الشاي الأخضر قالت أخصائية التغذية، إنه يفضل تناوله بعد الوجبة بساعتين، أو يُشرب دافئاً مضاف عليه قطرتين ليمون بعد الوجبة. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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