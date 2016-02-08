طرد أستاذة من كلية أمريكية بسبب تأييدها للمسلمين

لاريشا هوكنز أستاذة العلوم السياسية

طردت كلية أمريكية أستاذة جامعية بعد ارتدائها للحجاب دعما للمسلمين، وقولها إن المسلمين والمسيحيين يعبدون "إله واحد".

وقالت كلية "ويتون الإنجيلية" قرب مدينة شيكاغو الأمريكية إن لاريشا هوكنز أستاذة العلوم السياسية بالكلية ستترك الكلية بعد أن واجهت مشكلات عقب قولها إن المسلمين والمسيحيين يعبدون نفس الإله.

وكان من المفترض أن تمثل لاريشا هوكنز أمام لجنة تأديبية خلال خمسة أيام لتحديد ما إذا كانت ستغادر أو سيسمح لها بالبقاء في كلية ويتون.

وجاء في بيان مشترك عن ويتون وهوكنز أنهما "توصلا الى تسوية"، وأن الطرفين "سيفترقان" بعد التوصل إلى اتفاق لم يتم الكشف عن بنوده.

وبدأ الجدال في 10 ديسمبر/كانون الأول عندما كتبت هوكنز في صحفتها على فيسبوك أنها ستضع الحجاب خلال الشهر الذي يسبق حلول عيد الميلاد تضامنا مع المسلمين.

وكانت الكلية أوضحت في وقت سابق أن هوكنز أحيلت إلى لجنة تأديبية ليس لأنها أرادت وضع الحجاب؛ بل لأن "تصريحاتها اللاهوتية تبدو متعارضة مع المعتقدات المذهبية لويتون".

وقالت هوكنز في البيان "أنا أقدر وأحترم بشدة الفنون الليبرالية المسيحية والطرق التي تبث فيها ويتون ذلك عبر رسالتها وبرامجها وعبر مستوى موظفيها وطلابها".

وقال رئيس الكلية فيليب رايكن إن الكلية "تقدر بصدق إسهامات د.هوكنز في هذه المؤسسة على مدى السنوات التسع الماضية."

وعبر كثيرون من أعضاء الكلية عن تأييدهم لهوكنز.