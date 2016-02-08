شاهد: هدفا التعادل بين تشلسي ومانشستر يونايتد

تحت أنظار روي هودغسون مدرب إنجلترا أظهر جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد إمكاناته بشكل رائع أمام تشيلسي، وكاد أن يكون وراء الانتصار قبل أن يتعادل أصحاب الأرض 1-1 قرب النهاية أمس الأحد.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة القمة بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد بهدف لمثله في ختام منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وربما ما يزيد من إحباط يونايتد أن هذه الجولة شهدت انتصارات لأول ثلاثة فرق بالدوري ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال.

لكن الأمر الإيجابي الوحيد ليونايتد أن مانشستر سيتي خسر أمام ليستر وتراجع إلى المركز الرابع لينجح يونايتد بهذا التعادل في تقليص الفارق مع جاره إلى ست نقاط.