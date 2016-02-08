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شاهد: مودريتش يقود الريال لانتصار قاتل في الدقائق الأخيرة

7/2/2016

سجل النجم الكرواتي لوكا  مودريتش هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود فريقه ريال مدريد لانتزاع فوز  قاتل 2 / 1 من مضيفه غرناطة في المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري  الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وارتفع رصيد ريال مدريد، الذي حقق انتصاره الأول خارج ملعبه تحت قيادة  مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، إلى 50 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثالث  بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، وأربع نقاط  خلف برشلونة (المتصدر) والذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سبورتنج خيخون  ستقام  في 17 من الشهر الجاري.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة، ليستمر في المركز التاسع عشر  (قبل الأخير) عقب تلقيه خسارته الثالثة عشر هذا الموسم في المسابقة  والثانية على التوالي.

وتقدم الريال بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة 30،  ليواصل بذلك ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة السادسة على التوالي.

ورفع بنزيمه، الذي سجل هدفه التاسع في شباك غرناطة منذ انضمامه إلى  الفريق الملكي، رصيده التهديفي في المسابقة إلى 19 هدفا ليزاحم زميله  البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم المغربي يوسف العربي هدف التعادل لغرناطة  في الدقيقة 60 عقب نزوله إلى ملعب المباراة بدقيقة واحدة.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أضاف مودريتش الهدف  الثاني للريال قبل النهاية بخمس دقائق، ليحافظ الفريق الأبيض بذلك على  آماله في المنافسة على اللقب الغائب عنه منذ موسم 2011 – .2012

وحافظ الريال بذلك على تفوقه الدائم خلال مواجهاته المباشرة مع غرناطة  بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي على الفريق الأندلسي.

 

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