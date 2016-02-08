شاهد: فرار آلاف اللاجئين السوريين إلى تركيا

تدفق آلاف اللاجئين السوريين على منطقة كيليس على الحدود التركية السورية وسط ظروف طقس سيئة للغاية.

وتقطعت السبل بآلاف اللاجئين السوريين جراء أعمال القصف الأخير لقوات النظام السوري على حلب والبلدات المحيطة بها.

وتعمل منظمات الإغاثة التركية على توفير المواد الغذائية والمأوى للاجئين الذين يواجهون أوضاع إنسانية متردية.

وينتظر اللاجئون في مخيمات مكتظة بالفعل على أمل السماح لهم بالدخول للأراضي التركية.

وتقول الحكومة التركية إنها لا تزال تبقي على سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، إلا أنها لا ترى ضرورة في السماح لهم بالدخول إلى الأراضي التركية طالما يحصلون على المأوى والطعام على الحدود.