البث الحي
منوعات

شاهد: بطولة لطائرات بدون طيار في دبي

8/2/2016

أُقيم في دبي معرض تحت عنوان (طائرات بدون طيار من أجل الإنسان)، ومسابقة حول كيفية تسخير الطائرات بدون طيار في خدمة المجتمع.

قُدمت في المسابقة طائرات بدون طيار يمكنها الطيران فوق النيران وجمع بيانات حيوية تتعلق بالبحث والإنقاذ إضافة إلى أخرى يمكنها الطفو على سطح الماء والغوص في المحيطات وكذلك قياس التغيرات في الشعب المرجانية.

ونُظمت المسابقة للعام الثاني وتبلغ قيمة جائزتها مليون درهم إماراتي (نحو 250 ألف دولار).

وتنص قواعد المسابقة على منح الجائزة لأفضل الأفكار وأكثرها عملية لاستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار للخدمات الحكومية المدنية في دولة الإمارات.

ولابد أن تكون المشروعات المقدمة قابلة للانتشار خلال 12 شهرا وأن تعمل بأمان وفعالية وأن تلبي احتياجات المواطن الفعلية أو الخدمة الحكومية.

وفاز طالب إماراتي يعمل للحصول على درجة الدكتوراه يدعى محمد الهنائي (23 عاما) بالجائزة بفضل ابتكاره "بيلدرون" وهي طائرة مصممة لإصلاح التسربات الخطيرة في أنابيب النفط والغاز عن بعد.

وجذب المعرض عدة مئات من المشاهدين ومحبي الهندسة والروبوتات وكذلك آباء متحمسين لتشجيع أبنائهم على حب العلوم والتكنولوجيا.

واختير الفائز بالجائزة من بين 1017 مشروعا مقدمة من 165 دولة من جميع أنحاء العالم.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)