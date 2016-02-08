شاهد: بطولة لطائرات بدون طيار في دبي

أُقيم في دبي معرض تحت عنوان (طائرات بدون طيار من أجل الإنسان)، ومسابقة حول كيفية تسخير الطائرات بدون طيار في خدمة المجتمع.

قُدمت في المسابقة طائرات بدون طيار يمكنها الطيران فوق النيران وجمع بيانات حيوية تتعلق بالبحث والإنقاذ إضافة إلى أخرى يمكنها الطفو على سطح الماء والغوص في المحيطات وكذلك قياس التغيرات في الشعب المرجانية.

ونُظمت المسابقة للعام الثاني وتبلغ قيمة جائزتها مليون درهم إماراتي (نحو 250 ألف دولار).

وتنص قواعد المسابقة على منح الجائزة لأفضل الأفكار وأكثرها عملية لاستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار للخدمات الحكومية المدنية في دولة الإمارات.

ولابد أن تكون المشروعات المقدمة قابلة للانتشار خلال 12 شهرا وأن تعمل بأمان وفعالية وأن تلبي احتياجات المواطن الفعلية أو الخدمة الحكومية.

وفاز طالب إماراتي يعمل للحصول على درجة الدكتوراه يدعى محمد الهنائي (23 عاما) بالجائزة بفضل ابتكاره "بيلدرون" وهي طائرة مصممة لإصلاح التسربات الخطيرة في أنابيب النفط والغاز عن بعد.

وجذب المعرض عدة مئات من المشاهدين ومحبي الهندسة والروبوتات وكذلك آباء متحمسين لتشجيع أبنائهم على حب العلوم والتكنولوجيا.

واختير الفائز بالجائزة من بين 1017 مشروعا مقدمة من 165 دولة من جميع أنحاء العالم.