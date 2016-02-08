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شاهد: الكلاسيكو الفرنسي ينتهي بفوز سان جيرمان 2-1

8/2/2016

انتهت مباراة الكلاسيكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز باريس سان جيرمان بهدفين لهدف على مضيفه مارسيليا.

افتتح السويدي "زلاتان ابراهيموفتش" التسجيل للضيوف بعد دقيقتين من صافرة البداية محرزا هدفه الحادي والعشرين هذا الموسم. ورد أصحاب الأرض عليه بهدف جاء من مجهود فردي مميز من "ريمي كابيلا" في الدقيقة الخامسة والعشرين. وفي الدقيقة الحادية والسبعين ساهم ابراهيموفيتش بصناعة هدف الفوز للفريق الباريسي، والذي جاء عن طريق الأرجنتيني "أنخيل دي ماريا".

وبهذه النتيجة رفع البي اس جي رصيده إلى تسع وستين نقطة في المركز الأول وبفارق أربع وعشرين نقطة عن أقرب ملاحقيه موناكو، محققا انتصاره التاسع على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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