شاهد: أطباء في الهند يعالجون المرضى عن بعد

قديما قالوا الحاجة أم الاختراع، وحديثا دفع نقص الأطباء وزيادة أعداد المرضى في الهند إلى استخدام تقنيات التواصل عن بعد للاستعانة بأطباء في متابعة حالات تبعد عنهم آلاف الكيلومترات.

ويتابع الأطباء بمستشفيات في العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من شاشات الكمبيوتر تعرض المؤشرات الحيوية لمرضى بوحدات العناية المركزة من ضغط الدم إلى النبض والحرارة وغيرها بعيادات تبعد عنهم مئات الكيلومترات.

وتتوسع مستشفيات خاصة كبرى بالهند -مستغلة في ذلك النقص الحاد في أطباء الرعاية الحرجة- في مراكز ادارة وحدات العناية المركزة من على بعد في شتى أرجاء البلاد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن بالهند سبعة أطباء لكل عشرة آلاف شخص أي ما يمثل نصف المتوسط العالمي وتقول بيانات الرابطة الطبية بالهند إن البلاد بحاجة الى أكثر من 50 ألف اخصائي للحالات الحرجة فيما لا يتوافر حاليا سوى 8350 طبيبا فقط.

وتتقاضى المستشفيات الخاصة مبلغا يتراوح بين عشرة إلى 30 دولارا في اليوم لمتابعة الحالة الحرجة الواحدة الكترونيا.