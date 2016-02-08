رويترز: قوات الأسد على بعد 25 كيلو مترا من حدود تركيا

دمار هائل في أحد أحياء حلب بسبب القصف الروسي -أرشيف

تحت غطاء من القصف الروسي وبمساعدة القوات الإيرانية ومليشيات حزب الله تقدم الجيش السوري النظامي اليوم (الاثنين) نحو الحدود التركية وأصبح لا يفصله عنها سوى 25 كيلو مترا.

وتقول المعارضة المسلحة إن القصف الروسي وهجوم الجيش النظامي يهدد مستقبل الانتفاضة المندلعة منذ نحو خمس سنوات احتجاجا على حكم "بشار الأسد".

وقال "عبد الرحيم النجداوي" من جماعة لواء التوحيد المعارضة "كل وجودنا مهدد وليس فقط خسارة مزيد من الأرض".

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز "هم يتقدمون ونحن ننسحب. في وجه هذا القصف العنيف. علينا أن نخفف من خسائرنا".

وقال معارضون وسكان ومنظمة تراقب الصراع إن الجيش السوري وحلفاءه يبعدون نحو خمسة كيلومترات تقريبا عن بلدة تل رفعت الخاضعة لسيطرة المعارضة وهو ما يجعلهم على بعد نحو 25 كيلومترا من الحدود التركية.

ودفع الهجوم حول مدينة حلب في شمال سوريا عشرات الآلاف من السكان للفرار باتجاه تركيا التي تأوي بالفعل أكثر من مليونين ونصف المليون سوري وهو أكبر تجمع للاجئين في العالم.

ووفقا لما قاله أحد سكان بلدة اعزاز فإن القصف الروسي المكثف في اليومين الماضيين على بلدتي عندان وحريتان شمال غربي حلب دفع آلافا غيرهم للفرار.

ولا يزال يعيش 350 ألف شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب وحولها وقال عمال إغاثة إن هذه المناطق قد تسقط قريبا في يد الحكومة

من ناحية أخرى قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" يوم الاثنين إنه انتابها الفزع جراء معاناة المدنيين في سوريا الذين يفرون من مدينة حلب تحت قصف القوات الحكومية المدعومة من روسيا.

وأضافت من أنقرة "نحن الآن، خلال الأيام القليلة الماضية، لا نشعر فقط بالفزع بل بالصدمة جراء المعاناة الإنسانية التي يكابدها عشرات الآلاف خلال القصف.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه التلفزيون الروسي الرسمي إن قوات شيشانية موالية للكرملين متواجدة على الأرض في سوريا تجمع معلومات عسكرية من داخل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية لتستخدمها القوات الجوية الروسية في تحديد أهداف القصف.

وقال "رمضان قديروف" رئيس الشيشان المدعوم من روسيا إن المنطقة أرسلت كذلك ضباط مخابرات ليتسللوا بين صفوف التنظيم المتشدد وعملاء سريين للتدريب إلى جانب المقاتلين منذ بداية الحرب في سوريا.

وقال التلفزيون، الذي عادة ما تعكس تغطيته وجهة نظر الكرملين "أقيمت -حسبما قاله رمضان قديروف- شبكة تجسس موسعة داخل الدولة الإسلامية".

ورفض "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تأكيد وجود قوات شيشانية في سوريا.

وتشن روسيا غارات جوية في سوريا منذ 30 من سبتمبر/أيلول الماضي وأقامت قاعدة جوية لتخدم منشأة بحرية قائمة بالفعل. ولديها قوات مشاة ومدرعات هناك لحماية أصولها وأرسلت مدربين ومستشارين عسكريين يعملون مع الجيش السوري

وتتهم منظمات دولية، ومنها منظمة العفو الدولية، روسيا بقتل مئات المدنيين في سوريا وبأن القصف الروسي للأراضي السورية خلف ضحايا تجعله يرقي إلى درجة جرائم الحرب.