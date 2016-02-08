رغم قسوة المناخ .. الزراعات العضوية تنجح في قطر

من مزرعة لا تزيد مساحتها عن ستة آلاف متر مربع، إلى مزرعة يفوق انتاجها المئتين وخمسين طنا من المزروعات العضوية في الموسم الواحد، جاءت رحلة نجاح مزرعة "الصفوة" القطرية خلال مواسم ثلاثة فقط.

هذه المزرعة التي تعد أول مزرعة عضوية معتمدة دوليا في دولة قطر، أقامت شراكات عدة مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم ، على الرغم من المناخ القاسي للمنطقة والذي يعد تحديا أساسيا في الإنتاج الزراعي ليس في قطر وحدها وإنما في دول الخليج كافة.

صاحب المزرعة "ناصر الكواري" يقول إن انتاج المزرعة يبدأ اعتبارا من منتصف أغسطس و ينتهي في شهر يونيو، حيث يبدأ بعد ذلك تجهيز المزرعة للموسم الثاني اعتبارا من هذا الوقت.

ومثل أي مشروع زراعي يُقام في مناخ قطر القاسي، تسعى مزرعة الصفوة للتغلب على العقبات الخاصة بالطقس مثل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار، وكان هناك أيضا نقص في العمالة المدربة إضافة الى ضعف في الطلب على المنتجات العضوية في البداية.

ويستطرد "الكواري" أنه عندما بدأ العمل في السنة الأولى في 2012 كانت هناك الكثير من الصعوبات ، لكن بالتدريج و بالتثقيف والسعر المناسب بدأ التطور وإيجاد أرضية معينة في السوق.

من جانبها قالت "أولفا جوتاتا" المدير العام المشارك لمزرعة الصفوة إنهم جربوا تقنيات عديدة حتى وجدوا أفضل الوسائل للتغلب على الظروف الجوية الصعبة، من خلال نوعين من الزراعة. في بيوت محمية (صوب) والزراعة المكشوفة.

وأشارت "جوتاتا" إلى أن المبيدات الحشرية غير مسموح باستخدامها بأية حال في الزراعة العضوية، حيث لا يسمح بأي منتجات كيميائية.

وبعد أن نالت المزرعة شهادة الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (إفوام) في العام 2014 واصبح تسويق منتجات المزرعة ، حيث تشترط الشهادة عملية إراحة الأرض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان خلوها من المبيدات.

كما تشترط هذه الشهادة أيضا تخصيص فريق للزراعة العضوية فقط ومنشأة تخزين مستقلة ومختبرا إضافة الى شروط أخرى.

وإدراكا منها لتنامي الطلب على الانتاج المحلي الزراعي العضوي تعمل الحكومة القطرية حاليا على زيادة عدد المزارع العضوية في البلاد حيث بدأت خمس مزارع العمل بالفعل هذا العام.