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حكم بحبس ألماني بسبب مناهضته للاجئين على الفيس بوك

8/2/2016

حبس شاب الماني بسبب تعليفاته المعادية للاجئين -ارشيف

fسبب تعليقاته المناهضة للاجئين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عاقبت محكمة  في ولاية بافاريا  الألمانية شابا ثلاثينيا بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ .

 وكان احد مستخدمي الفيس بوك قد قام بإبلاغ الشرطة عن تعليقات الشاب الالماني المحرضة ضد اللاجئين .

وبرر هذا  الشاب تعليقاته  بتجاربه السيئة مع اللاجئين، والتي تمثلت بسرقة هاتفه الجوال وتعرضه للإهانة منهم فضلا عن عدم قدرته على ركن السيارة في موقف للسيارات ذات مرة بسبب وجود حافلات نقل اللاجئين

وليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة ألمانية الحكم بالسجن على مواطنين المان بتهمة كتابة تعليقات مناهضة للاجئين

  حيث سبق لمحكمة أخرى  أن قضت  بسجن مواطنة من برلين لمدة خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة التحريض ضد اللاجئين على مواقع التواصل

ورأت المحكمة الإدارية أن المتهمة مذنبة بتهمة إثارة الفتنة.

وكانت المتهمة التي اعترفت بجريمتها علقت في أبريل الماضي على خبر اعتقال أحد اللاجئين عقب اتهامه بمحاولة اغتصاب قائلة "ارحلوا بقذارتكم " وهددت بحرق اللاجئين

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