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"تويوتا" توقف إنتاجها في اليابان

8/2/2016

تويوتا تنتج ما بين 13 ألف و14 ألف سيارة يوميا في اليابان ـ رويترز

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن  مجموعة "تويوتا موتور كورب" اليابانية أكبر منتج سيارات في العالم أوقفت انتاج جميع سياراتها في اليابان اعتبارا من اليوم بسبب نقص إمدادات بعض المكونات نتيجة انفجار أحد مصانع الصلب في وسط اليابان الشهر الماضي.       

وذكرت تويوتا أنه سيتم وقف تشغيل كل مصانع تجميع سياراتها في اليابان وعددها 16 مصنعا  وحتى يوم السبت المقبل  حيث  تتوقع استئناف تشغيل مصانعها في اليابان يوم 15 فبراير/شباط الحالي، مشيرة إلى أن إنتاجها في الخارجي لن يتأثر بوقف الإنتاج المحلي.       

وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أنه سيتم وقف العمل في كل المصانع المملوك مباشرة أو التي تقوم تويوتا بتشغيلها في اليابان لإنتاج مكونات السيارات أيضا لمدة يوم واحد.      

يذكر أن انفجارا وقع في أحد مصانع صلب شركة آيشي ستيل كورب التابعة لمجموعة تويوتا يوم 8 يناير/كانون ثان الماضي مما أدى إلى نقص في توريد الصلب المستخدم في صناعة مكونات سيارات تويوتا في اليابان.  يذكر أن تويوتا تنتج ما بين 13 ألف و14 ألف سيارة يوميا في اليابان.

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