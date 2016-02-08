تسرب إشعاعي بمفاعل في نيويورك

محطة إنديان بوينت للطاقة بنيويورك

سجلت نيويورك تسرب مواد مشعة إلى المياه الجوفية أسفل محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية.

وقال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن ماءً ملوثا بعنصر التريتيوم المشع بمحطة الكهرباء شمال مدينة نيويورك تسرب إلى المياه الجوفية أسفل المنشأة.

وأضاف كومو إنه علم بوجود مستويات "تبعث على القلق" من المياه المشعة في ثلاث آبار للرصد أسفل منشأة "إنديان بوينت" في منطقة بوكانان على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الشمال من مدينة نيويورك على الضفة الشرقية لنهر هدسون.

كان كومو قد سبق أن طلب من لجنة الرقابة النووية إغلاق المحطة بسبب شكوك في عملية إجلاء آمن من المنطقة في حالة وقوع حادث.

وقال في بيان إن شركة "انتيرجي كورب" التي تتولى تشغيل المحطة أخطرته بأن المياه الملوثة لم تخرج من موقع المنشأة وأنها لا تمثل مخاطر على الصحة.