تركيا: ستنمح بدخول اللاجئين السوريين إذا اقتضى الأمر

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الاثنين إن بلاده ستسمح بدخول نحو 30 ألف شخص يحتشدون على الحدود التركية السورية "عندما تقتضي الضرورة".

وأضاف أنه لا يجب التهاون مع الهجوم الجوي الروسي على أساس أن تركيا سترحب باللاجئين.

وتابع أن هناك محاولات لمحاصرة مدينة حلب السورية وهذا تطور مثير للقلق، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء التركي، في مؤتمر صحفي في أنقرة مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميرك،ل أن التطورات الأخيرة في سوريا محاولة للضغط على تركيا وأوربا في قضية الهجرة.

من جانبها، قالت ميركل إنه انتابها الفزع جراء معاناة المدنيين في سوريا الذين يفرون من مدينة حلب تحت قصف القوات الحكومية المدعومة من روسيا.