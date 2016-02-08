بالصور: اكتشف كيف تصنع هوليود الخدع البصرية؟!

نعلم جميعا أن الأفلام دون تأثيرات أو خدع بصرية تبدو مختلفة تماماً. وبعد رؤية تلك المشاهد المجمعة من الأفلام الأجنبية المفضلة التي اعتمدت على التأثيرات والخدع البصرية قد يمكنكم النظر إلى مهنة التمثيل نظرة أخرى أكثر رقياً.

وفيما يلي مشاهد مجمعة لأفلام شهيرة قبل وبعد استخدام المؤثرات البصرية، نشرها موقعي Synopsis Digital، و Side Bright حيث طبقت هوليود الخدع السينمائية في مشاهد شهيرة.

ويتضح من الصور كيف استخدمت تطبيقات الـ(CGI) في الأفلام لتحويل مشهد خال من السحر والرسومات داخل استديو إلى مكان مذهل حيوي ومشتعل بالأحداث والشخوص والأمكنة.