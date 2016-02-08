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الهند.. أول وفاة بشرية بسبب صخور السماء

8/2/2016
 
أول وفاة بشرية بسبب نيزك (Ars Technica)

أعلن مسؤولون هنود عن أول حالة وفاة بشرية بسبب سقوط الصخور الفضائية "نيازك"، حيث صرح مسؤولون بأن سائق حافلة لقي حتفه إثر إصابة نيزك للحافلة أدى إلى انفجارها، وذلك بحسب ما نشره موقع Ars Technica.

ووفقا لتقارير محلية، قتل سائق حافلة يوم السبت عندما سقط نيزك في حرم كلية الهندسة، حيث كانت تسير الحافلة، وتم إلحاق أضرار بزجاج نوافذ الحافلات والمباني المجاورة، فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرون.

ويقول مسؤولون هنود إنه إذا أكد العلماء أن الانفجار يرجع إلى نيزك، ستكون تلك الحالة أول وفاة بشرية يتم تسجيلها بسبب الصخور الفضائية.

وحسبما ذكرت الصحف الهندية، أصدر رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، جايالاليثا، بياناً يؤكد وفاة الرجل بسبب سقوط النيزك، بمنطقة فيلور جنوب البلاد، ويبلغ عدد سكان تلك الولاية أكثر من 70 مليون شخص.

ولم تكن هناك أية حالة وفاة بشرية مؤكدة بسبب ضربات النيازك، على الرغم من وجود عدد من المكالمات وثيقة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك العديد من الحالات الموثوقة التي أسفرت عن الكثير من الإصابات، أبرزها ما جرى في مدينة تشيليابنسك الروسية في 2013، والذي خلف أكثر من ألف مصاب ولكن دون وفيات. 

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