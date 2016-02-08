النساء قادمات.. سيدة مصرية تعمل مدربة رفع أثقال

احتفظت بطلة مصرية في لعبتي التنس والسباحة بميداليات ذهبية عديدة أحرزتها في الرياضتين لتبدأ مهمة جديدة كمدربة معتمدة لرفع الأثقال للرجال والنساء على السواء.

"نيفين الباز" البالغة من العمر (41 عاما) تحدت العادات الاجتماعية لتحقق حلمها في رياضة يهيمن عليها الذكور في مصر، وأصبحت الآن وجها مألوفا في أحد الأندية الراقية بالقاهرة، حيث تدير بانتظام تدريبات لياقة بدنية ورفع أثقال للرجال والسيدات.

نيفين التي يطلق عليها طلابها اسم "نيفو" كانت تمارس التنس إلى أن أُصيبت بجرح في ظهرها أجبرها على التحول لممارسة السباحة، حيث شاركت في بطولات عدة أحرزت فيها العديد من الميداليات الذهبية.

وطورت "نيفو" اهتمامها باللياقة البدنية ورفع الأثقال أثناء ممارستها للسباحة وهي الحاصلة على درجة الماجستير في التربية وتقوم بتدريس اللغة الإنجليزية في جامعة خاصة. وساعدتها خبرتها في التعليم على إقامة علاقة وثيقة مع من تتولى تدريبهم.

ويبدأ يوم "نيفو" في السادسة صباحا في نادي هليوبوليس بالقاهرة حيث تدرب مجموعة من أساتذة الجامعات في أغلبهم على رفع الأثقال، وفي الساعة الثامنة والنصف تنظم جلسة تدريب أخرى تشمل بعض تمارين القلب.

وقال لاعب من طلاب "نيفو" يدعى "شريف علي عبدالعال" إن حياته أصبحت أكثر تنظيما بإشراف وتوجيه المدربة نيفو.

وعادة ما تُدرب نيفو 10 رجال و5 نساء معا، وتشعر بأن شعبيتها أكثر بين الرجال بسبب أسلوبها الشديد في التدريب، وقال أحد طلابها إن تعليماتها ساعدته في الحصول على أكبر فوائد ممكنة من التدريب.

وتسمي "نيفو" فريقها باسم المصارعين وهو لقب كان يشير أحد معلميها لها به، وتعتزم إشراك فريقها في بطولات لياقة مستقبلا. ويمارس أفراد الفريق تمرينات ركوب الدراجات أيام الجمعة والعدو أيام السبت والسباحة مرة في الأسبوع.