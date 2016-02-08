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البنتاغون: التأقلم على تغيرات المناخ بالأمر العسكري

8/2/2016

أوامر للقوات الأمريكية بالتعامل مع تغيرات المناخ

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أوامر عسكرية لكبار القادة العسكريين بدمج تغير المناخ في كل شيء يقومون به فعليا بداية من اختبارات الأسلحة، مرورا بتدريب القوات ووصولا إلى التخطيط للحروب والتدريبات المشتركة مع الحلفاء.

ووفقا للأوامر الجديدة – التي بثتها صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني – يتعين على القوات المسلحة الأمريكية إظهار "قدرة التغلب على المشاكل" والرد على التهديدات على أساس "العلوم القابلة للتنفيذ".

وذكر "البنتاغون" أن الجيش لن يتمكن من الحفاظ على الفعالية ما لم تتبع هذه التوجيهات حيث أمر بإدخال هذا الأمر كروتين جديد ، وحدد البنتاغون تعريف قدرة التغلب على تغير المناخ بأنها "القدرة على الترقب والتحضير والتكيف مع الظروف المتغيرة والتحمل والرد والتعافي سريعا من العراقيل".

يذكر أن الأوامر التي جاءت تحت عنوان "التكيف مع تغير المناخ والتغلب عليه" تأتي بالتماشي مع رؤية الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" لظاهرة الاحتباس الحراري على أنها تهديد رئيسي للأمن القومي للبلاد.

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