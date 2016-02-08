استطلاع: توقعات بفوز الأهلي على الزمالك الثلاثاء

استطلاع الجزيرة مباشر

توقعت الغالبية من متابعي الجزيرة مباشر على موقع التغريد المصغر "تويتر" فوز الأهلي المصري في مباراة القمة التي ستجمعه وغريمه التقليدي الزمالك غدا الثلاثاء ضمن الجولة الـ17 من الدوري الممتاز بمصر.

وشارك ألف وسبعة وستون شخصا في استطلاع طرحته "الجزيرة مباشر" على حسابها الرسمي على "تويتر" بعنوان "ما توقعاتك لمباراة الأهلي والزمالك؟".

وأظهر الاستطلاع توقعات الجماهير بفوز الأهلي بنسبة 49 في المئة مقابل 29 في المئة لصالح الزمالك و22 في المئة توقعوا تعادل الفريقين.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن الوصيف الزمالك.

وستكون تلك المواجهة هي الحادية عشرة بعد المائة بين العملاقين في مدة زمنية تعدت الـ60 عاماً منذ انطلاق الدوري المصري موسم 1948/1949.

وتشهد مباريات القمة قوة المنافسة بين الناديين منذ أن عرفت مصر كرة القدم في أواخر القرن قبل الماضي.

وخلال المباريات الـ 110 السابقة حقق الأهلي النسبة الأكبر في عدد مرات الفوز حيث فاز الأهلي في 39 مباراة بينما فاز الزمالك في 25 مباراة وتعادل الفريقان في 46 مباراة.