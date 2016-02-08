إسباني يقتل مواطنه في تايلاند وتوقفه كمبوديا

الشرطة التلاندية قد تطلب من نظيرتها الكمبودية تسليم المشتبه به

ألقت الشرطة الكمبودية على رجل إسباني في كمبوديا للاشتباه في قيامه بجريمة قتل بشعة وقعت في تايلاند.

وتثور شبهات حول ارتكاب أرتور سيجارا برينسيب جريمة قتل وتقطيع أوصال زميله الإسباني ديفيد بيرنات في بانكوك.

وأفاد موقع "فريش نيوز" الإخباري الكمبودي بأنه تم إلقاء القبض على برينسيب في وقت متأخر أمس الأحد في مدينة "سيهانوكفيل" في كمبوديا.

وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، لوكالة الأنباء الألمانية إن قائد الشرطة الوطنية قد توجه إلى إقليم "ترات" الحدودي لإجراء مباحثات مع نظيره الكمبودي حول تسليم المشتبه به.

واكتشفت الجريمة بعد العثور على أجزاء من جثة القتيل طافية على مياه نهر تشاو برايا الأسبوع الماضي.

وخلص تحقيق الشرطة إلى أن الأجزاء تعود لبيرنات، وأن هناك مبالغ كبيرة من المال تم تحويلها من حساب برنات إلى حسابات خارج البلاد قبل أن يختفي.

وتتبعت الشرطة الأموال حتى وصلت إلى سيجارا الذي حاول الفرار عبر الحدود الكمبودية بعد نشر صورته للبحث عنه.