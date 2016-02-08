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إسباني يقتل مواطنه في تايلاند وتوقفه كمبوديا

8/2/2016

الشرطة التلاندية قد تطلب من نظيرتها الكمبودية تسليم المشتبه به

ألقت الشرطة الكمبودية على رجل إسباني في كمبوديا للاشتباه في قيامه بجريمة قتل بشعة وقعت في تايلاند.

وتثور شبهات حول ارتكاب  أرتور سيجارا برينسيب جريمة قتل وتقطيع أوصال زميله الإسباني ديفيد بيرنات في بانكوك.       

وأفاد موقع "فريش نيوز" الإخباري الكمبودي بأنه تم إلقاء القبض على برينسيب في وقت متأخر أمس الأحد في مدينة "سيهانوكفيل" في كمبوديا.     

وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، لوكالة الأنباء الألمانية إن قائد الشرطة الوطنية قد توجه إلى إقليم "ترات" الحدودي لإجراء مباحثات مع نظيره الكمبودي حول تسليم المشتبه به.       

واكتشفت الجريمة بعد العثور على أجزاء من جثة القتيل طافية على مياه نهر تشاو برايا الأسبوع الماضي.     

وخلص تحقيق الشرطة إلى أن الأجزاء تعود لبيرنات، وأن هناك مبالغ كبيرة من المال تم تحويلها من حساب برنات إلى حسابات خارج البلاد قبل أن يختفي.       

وتتبعت الشرطة الأموال حتى وصلت إلى سيجارا الذي حاول الفرار عبر الحدود الكمبودية بعد نشر صورته للبحث عنه.

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