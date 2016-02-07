يالفيديو: كلب يطيح برئيس شركة الخطوط الجوية الملكية بالمغرب

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب زوجة مدير أحد بنوك في المغرب اثناء وجوده على متن طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية المتجهة من الدار البيضاء إلى نيويورك. وقد أدي هذا الفيديو إلى حالة من الغضب في البلاط الملكي بالمغرب أعقبه صدور قرار يقضي بإعفاء إدريس بنهيمة من منصبه كرئيسٍ للخطوط الملكية بالمغرب بعد أن قضى في منصبه 10 سنوات .

وظهر في مقطع الفيديو المتداول كلب من نوع "بيتبول"، يسافر حرًا ومن دون قفص، ويتناول وجبة الغذاء إلى جانب الركاب كأي راكب عادي بكل تلقائية وأريحية داخل الدرجة الأولي في الرحلة رقم A200

وبدا الكلب في واحدة من الصور، مستمتعًا بالنظر عبر نافذة الطائرة، وجالسًا بهدوء، بينما ظهر في صورة أخرى، وهو يشم وجبة الطعام التي تقدم عادة للركاب المسافرين، وكأنه على وشك البدء بالتهامها.

وقد قام بتصوير الفيديو أحد موظفي الأمم المتحدة الذي كان موجودا بالصدفة على متن الطائرة.