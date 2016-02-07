البث الحي
منوعات

يالفيديو: كلب يطيح برئيس شركة الخطوط الجوية الملكية بالمغرب

7/2/2016

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب زوجة مدير أحد بنوك في المغرب اثناء وجوده على متن طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية المتجهة من الدار البيضاء إلى نيويورك. وقد أدي هذا الفيديو إلى حالة من الغضب في البلاط الملكي بالمغرب أعقبه صدور قرار يقضي بإعفاء إدريس بنهيمة من منصبه كرئيسٍ للخطوط الملكية بالمغرب بعد أن قضى في منصبه 10 سنوات .

وظهر في مقطع الفيديو المتداول كلب من نوع  "بيتبول"، يسافر حرًا ومن دون قفص، ويتناول وجبة الغذاء إلى جانب الركاب كأي راكب عادي بكل تلقائية وأريحية داخل الدرجة الأولي في الرحلة رقم A200 

وبدا الكلب في واحدة من الصور، مستمتعًا بالنظر عبر نافذة الطائرة، وجالسًا بهدوء، بينما ظهر في صورة أخرى، وهو يشم وجبة الطعام التي تقدم عادة للركاب المسافرين، وكأنه على وشك البدء بالتهامها.

وقد قام بتصوير الفيديو أحد موظفي الأمم المتحدة الذي كان موجودا بالصدفة  على متن الطائرة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)