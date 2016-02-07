وزير مصري: 91% من مزارعي القمح سيحصلون على دعم نقدي

قال وزير الزراعة المصري "عصام فايد" اليوم الأحد إن 91 في المئة من مزارعي القمح في بلاده وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم سيحصلون على دعم نقدي قدره 1300 جنيه (166 دولارا) للفلاح عن الفدان الواحد وبحد أقصى 25 فدانا.



وأضاف فايد في مؤتمر صحفي بصحبة وزير التموين "خالد حنفي" في القاهرة اليوم "عدد المزارعين المستفيدين بالقمح يبلغ 3.108 ملايين مزارع عن مساحة 3.025 ملايين فدان".



وقالت وزارة الزراعة في بيان صحفي اليوم إن مساحة القمح المزروعة حتى الآن تبلغ 3.354 ملايين فدان مقابل 3.550 ملايين فدان في المحصول الماضي.



وتبدأ مصر زراعة محصول القمح خلال أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الأول والثاني من كل عام ويبدأ الحصاد في منتصف أبريل/نيسان وينتهي في منتصف يوليو/تموز.



وكانت مصر تدفع 420 جنيها لأردب القمح "حوالي 150 كيلوجراما" في النظام القديم، أي كانت تدفع ما بين حوالي 168 و200 دولار زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد.



وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.



وقال "حنفي" في المؤتمر الصحفي "ما يزرع من القمح سنويا في مصر في حدود 9.5 ملايين طن وما كان يسلم للحكومة بين 3 و 3.5 ملايين طن باستثناء الموسم الماضي".



ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 ملايين طن ربما كان قمحا أجنبيا في حقيقة الأمر، لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارا.



وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 ملايين طن من 6.4 ملايين طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.