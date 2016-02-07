مهرجان برلين السينمائي يبحث عن السعادة

تحت شعار "الحق في السعادة" تنطلق فعاليات الدورة الـ 66 لمهرجان برلين السينمائي يوم الخميس المقبل بمشاركة 128 دولة, وترأس لجنة التحكيم النجمة ميريل ستريب.

وفي مؤتمر صحفي للكشف عن برنامج الفعاليات، قال رئيس المهرجان "ديتر كوسليك" إن الحق في السعادة للناس في أرجاء العالم هو موضوع مهرجان هذا العام. وأضاف كوسليك أن أعمال المهرجان لا تقتصر على معالجة الحق في السعادة "بل أيضا الحق في العمل والحب وفي أن يكون لدى الإنسان مكان يمكن أن يسميه وطنا".

ويعتزم القائمون على المهرجان عرض سلسلة من الأفلام في جميع أقسامه تلقي الأضواء على أزمة اللاجئين على مستوى العالم.

ومن هذا المنطلق يعرض المهرجان فيلما وثائقيا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي غالبا ما تكون أول موطئ قدم للاجئين القادمين إلى أوربا خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر في بعض الأحيان.

كما ينافس فيلم فوكوامار "نار في البحر" للمخرج الإيطالي جيانفرانكو روسي، ضمن 18 فيلما آخر على أرفع جائزة للمهرجان وهي جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم.

ويفتتح المهرجان بفيلم "هيل سيزر" الكوميدي عن العصر الذهبي لهوليوود للمخرجين الأمريكيين جويل وإيثان كوين الحائزان على جائزة أوسكار.