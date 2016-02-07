مصر .. السجن المشدد 15 عامًا لفتاة بتهمة التظاهر بدون ترخيص

السجن المشدد 15 عامًا لفتاة بتهمة التظاهر بدون ترخيص

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية أحداث وتظاهرات وقعت بمنطقة الزاوية الحمراء، في مارس الماضي بالسجن على 4 متهمين من رافضي الإنقلاب العسكري بينهم فتاة بأحكام تتراوح ما بين السجن المشدد 15 عامًا وسنة مع الإيقاف.

وعاقبت المحكمة إحدى الفتيات بالسجن المشدد 15 عامًا حضوريَا، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة سنة مع الشغل وعاقبت آخر بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ من تاريخ إصدار الحكم لهذا المتهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للأربعة تهم الاشتراك مع مجهولين وآخرين في تجمهر ووجهت لهم تهم التظاهر بدون ترخيص.