مصر .. اعتقال طالب بتهمة "اعتناق أفكار"

محمود الزعبلاوى الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة

أحالت النيابة العامة بالدقهلية طالبا بجامعة المنصورة إلى الجنايات بتهمة اعتناق أفكار تدعو إلى إسقاط النظام الحاكم.

وأصدرت النيابة العامة بالدقهلية قرارًا بإحالة محمود محمد على الزعبلاوى الطالب بكلية الطب البشرى جامعة المنصورة للجنايات على خلفية اتهامه "باعتناق أفكار تدعو إلى إسقاط النظام الحاكم في البلاد بالقوة للاستيلاء على السلطة وتنظيم المظاهرات المخالفة للقانون بهدف إشاعة الفوضى وإظهار الحكومة في مظهر ضعيف أمام الرأي العام الداخلي والخارجي"، على حد وصف البيان.

واتهمت النيابة العامة الطالب بارتكاب جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على رجال الشرطة وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ألقت القبض على الطالب نهاية العام الماضي وأحالته للنيابة العامة وبعد صدور قرارات بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، صدر قرار إحالته للمحاكمة للجنايات.

ويشار إلى أن المنظمات الحقوقية تقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من أربعين ألف شخص بينهم حوالي 5 آلاف طالب.