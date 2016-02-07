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مجلس الأمن ينعقد بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى

7/2/2016

القنوات المحلية  بثت فيديو لما قالت إنه لإطلاق القمر الصناعي ـ رويترز

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم  الأحد ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى.

ووصف متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إطلاق الصاروخ  بأنه أمر "مؤسف للغاية".

وتمنع قرارات مجلس الأمن كوريا الشمالية من اختبار إطلاق أي صاروخ يعتمد  على تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وقال التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي إن إطلاق صاروخ بعيد المدى يوم الأحد والذي أمر به الزعيم كيم جونغ أون لوضع قمر صناعي في الفضاء حقق "نجاحا كاملا ."

وقال مذيع في التلفزيون الرسمي إن القمر الصناعي يقوم بالدوران حول الأرض كل 94 دقيقة، وإن كوريا الشمالية ستواصل إطلاق أقمار صناعية في المستقبل.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن من المعتقد أن الصاروخ الكوري الشمالي قد تفكك إلى خمسة أجزاء وسقط في المحيط.

كما قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء إن من المحتمل أن الصاروخ بعيد المدى الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد قد فشل.

ونال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى انتقادات واسعة حتى من الصين الحليف الرئيسي لها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونينج "الصين تعرب عن أسفها  لأن كوريا الشمالية، على الرغم من المعارضة الواسعة الانتشار في المجتمع  الدولي، أصرت على استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية لتنفيذ عملية  إطلاق" الصاروخ.

وقالت الحكومة الأمريكية إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ  باليستي طويل المدى اليوم هو عمل استفزازي يزعزع الاستقرار وينتهك  قرارات مجلس الأمن. 

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إطلاق الصاروخ بأنه "غير  مقبول على الإطلاق."

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