ماذا أضافت تفريعة القناة للاقتصاد المصري؟

قناة السويس

قاعدة عامة يتعامل بها الاقتصاديون عند التحليل الاقتصادي، وهي أن "الأرقام تصف الواقع ولا تعكس الحقائق"، فما هي نتيجة تطبيق هذه القاعدة على الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر؟

يقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن الأرقام لا تُعرض في إطارها الصحيح، فضلًا عن إخفاء البيانات، وإظهارها على غير حقيقتها، وهذا ما يفسر لنا ما تم تناوله مؤخرًا حول تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 290 مليون دولار، بنهاية عام 2015، لتحقق القناة 5.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار في نهاية عام 2014، وبذلك تكون نسبة الانخفاض بحدود 5.3%.

وهذا العجز أو التراجع في إيرادات القناة، يبدو بحدود 290 مليون دولار فقط، لكن هناك أمورًا أخرى تظهر حقيقة تراجع إيرادات القناة في عام 2015، منها ما ستتحمله إيرادات القناة، من دفع فوائد لحاملي سندات تنفيذ توسعة قناة السويس، عبر التفريعة التي افتتحت في أغسطس/آب 2015، وتصل تكلفة هذه الفوائد لنحو 7.5 مليار جنيه مصري، أي ما يقارب مليار دولار بالسعر الرسمي في البنوك المصرية.

وبذلك يكون التراجع في إيرادات قناة السويس في نهاية 2015، بحدود 1.2 مليار دولار، أي أن العائد الحقيقي والفعلي لإيرادات القناة سيكون حوالي 4 مليارات دولار أو أقل من ذلك قليلًا. وخطورة هذا الأمر أنه يأتي في ظل أزمة طاحنة تعاني منها مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، بشأن تدبير العملات الصعبة، لتوفير احتياجات الاستيراد للاستهلاك ولمتطلبات الصناعة، وكذلك احتياجات قطاع الخدمات.



تعميق أزمة الدولار في مصر

فتراجع إيرادات قناة السويس، من شأنه أن يساعد بشكل أكبر في تعميق أزمة الدولار في مصر، ومن جانب أخر فإن أعباء سداد ديون هيئة قناة السويس، ليست قاصرة فقط على سداد التزامات السندات المحلية المقدرة بـ 64 مليار دولار، ولكن البنوك المحلية دبرت لهيئة القناة قروضًا بالعملة الصعبة خلال عام 2015، بلغت حوالي 1.3 مليار دولار، وهو ما يعني أن سداد فوائد هذه القروض سيكون بنفس عملة القرض، وهو ما يعني 200 مليون دولار أخرى، كفوائد سنوية مطلوبة على القروض الدولارية للقناة من البنوك المحلية.

الجانب الآخر لبيان حقيقة تراجع إيرادات قناة السويس، أن الموازنة العامة للدولة تتحصل على نوعين من الإيرادات من قناة السويس، الأول وهو العوائد الضريبية على عائدات القناة، وفي ظل تناقص إيرادات القناة في عام 2015، بشكل عام، وسداد التزاماتها من فوائد الديون على قروضها، سيكون بلا شك هناك تراجع كبير في العوائد الضريبية المتحصلة لصالح الموازنة على العوائد السنوية لإيرادات قناة السويس.

ويوضح التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن هناك تراجعًا ملحوظًا في العوائد الضريبية المتحصلة من هيئة قناة السويس، خلال عام 2015، بنحو 1.3 مليار جنيه، مقارنة بما كان عليه الوضع في 2014، حيث بلغت الضرائب المتحصلة على إيرادات القناة 14.3 مليار جنيه في عام 2014، وانخفضت إلى 13 مليار جنيه في عام 2015.

الأمر الثاني المتعلق بتأثير الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، هو أن الإيرادات غير الضريبية تحصل على ما يتبقى من صافي إيرادات القناة ليمثل موردًا مهمًا للإيرادات العامة للدولة، وحسب بيانات نفس التقرير يتضح أن إيرادات قناة السويس قد بلغت 19.2 مليار جنيه مصر، ضمن الإيرادات غير الضريبية بالموازنة العامة في عام 2014/2015، مقارنة بـ 18 مليار في عام 2013/2014.

ومن الملاحظ أن البيانات المسجلة عن العام المالي 2014/2015، أخذت في الاعتبار فارق سعر الصرف الذي انخفضت فيه قيمة الجنيه المصري، وبالتالي ظهرت الإيرادات الخاصة بالقناة بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه، وهذه الزيادة ليست نتيجة ارتفاع في عوائد القناه، ولكنها نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، أو ما يطلق عليه المحاسبون، فروق سعر الصرف.

ويقول الصاوي إن إطلاق يد الإدارة الاقتصادية للانقلاب العسكري بمصر، لتربك إيرادات قناة السويس، بما يترتب عليه من تصاعد أزمة الدولار، وتراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي، أمر غير مقبول، وبخاصة بعد أن تأثرت موارد النقد الأجنبي بمصر في أكثر من مجال بشكل سلبي، مثل الإيرادات السياحية، وتحول الفائض في قطاع البترول إلى عجز منذ سنوات، ومؤخرًا التراجع الملحوظ في تحويلات العاملين بالخارج، والذي أظهرته بيانات الربع الأول للعام المالي 2015/2016، بنحو 417 مليون دولار، ومرشح للتراجع بمعدلات أكثر في ظل الأزمة الاقتصادية لدول الخليج.

كما أن التأثير على الإيرادات العامة بالموازنة بشكل عام، من شأنه أن يكرس لتفاقم أزمة العجز بالموازنة العامة، والذي يمثل تحد للحكومات المصرية في ظل الانقلاب العسكري، بحسب الصاوي.

ويحذر الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري ينتظر في ظل تراجع إيرادات القناة، وما ترتب عليه من تراجع الإيرادات العامة بالموازنة، أن تتأثر الخدمات العامة بلا شك، وهو ما لمسه بالفعل في شكل ارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات العامة.



مزيد من التراجع

يصنف الاقتصاديون الاقتصاد المصري منذ فترة بأنه اقتصاد ريعي، على الرغم من فرص التنوع الاقتصادي التي يتمتع بها منذ فترة، سواء من خلال الموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية، ولكن من أداروا اقتصاد مصر على مدار عقود ماضية، ظلوا يعتمدون على العوائد الريعية، دون أن يتحملوا مشقة التأسيس لمشروع تنموي لمصر.

ونظرًا لطبيعة وضع قناة السويس في معادلة التجارة الدولية، وكونها متغير تابع، كممر مائي، تظل عوائد القناة رهينة حركة التجارة الدولية، والتي تعاني من ركود ومعدلات نمو بطيئة، نظرًا للتعافي الهش لمعدل النمو في الاقتصاد العالمي.

ولابد أن يأخذ في الاعتبار أن ما يمر من سفن في قناة السويس يمثل 12% فقط من حجم التجارة العالمية، ومن شأن الأزمة الصينية، وما يتوقع لها من دلالات سلبية على الاقتصاد العالمي، أن تقل حركة السفن المارة بقناة السويس، نتيجة التراجع في الطلب على النفط، من الصين، ومن بقية دول العالم.

ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، من أهدر نحو 8 مليارات دولار في تفريعة جديدة لم تضف شيئا للاقتصاد المصري؟، كما أثرت بشكل ملحوظ على عوائد قناة السويس، بسبب الالتزامات السنوية المتمثلة في سعر الفائدة، والالتزام الأكبر بنهاية عام 2016، حيث ستكون القناة مطالبة بسداد أصل القرض لحاملي سندات قناة السويس. المقدمة

فعلى أي أساس بنيت دراسة جدوى المشروع؟، فلو كان التراجع في إيرادات القناة بحدود 290 مليون دولار، لكان الأثر أقل من الأعباء المالية التي ترتبت على قرض توسعة القناة، والتي تصل لنحو ثلاثة أضعاف التراجع في العوائد بنهاية عام 2015.