كرنفال البرازيل يتحدى فيروس زيكا

لم تمنع عدوى زيكا الفيروسية التي تمثل أسوأ مخاوف صحية في التاريخ الحديث البرازيليين من المشاركة في الكرنفال السنوي حيث تدفق ملايين المشاركين إلى الشوارع وسخر البعض من البعوضة التي تنقل الفيروس وغيره من الفيروسات.

وتواصلت عروض الكرنفال من مواكب وحفلات في الشوارع والعروض التلفزيونية باهظة التكاليف والتي تمثل السمات الاساسية للاحتفال رغم أن مسؤولي الصحة في البرازيل ما زالوا يكافحون تفش ربما يكون قد أصاب نحو 1.5 مليون شخص وقد تكون له صلة بتشوهات في اكثر من 4000 من الأطفال المبتسرين.

وقالت جوليانا اروجو وهي معلمة تبلغ من العمر 48 عاما خلال مشاركتها في حفل في أحد شوارع ريو دي جانيرو "انه (زيكا) يمثل واحدا من عدة أشياء مثيرة للقلق" حيث بدت مشكلات أخرى مثل الركود الاقتصادي واتخاذ إجراءات لعزل رئيسة البرازيل أقل حدة. وأضافت "الأخبار التي ظهرت مؤخرا بأنه قد تم اكتشاف آثار لفيروس زيكا في الدم واللعاب والسوائل الجسدية الأخرى للمرضى المعروف إصابتهم بالفيروس لن تؤثر كثيرا على مهرجان يشهد إقامة علاقات جنسية عابرة".

وفي مدينة ريسيفي، الأشد تأثرا بتفشي المرض الذي ينتشر عن طريق البعوض، شارك أكثر من مليون شخص يرتدون الملابس الملونة في استعراض غالو دا مادروغادا التقليدي.

كما يتوقع ان يصل الى ريو دي جانيرو نحو مليون زائر للمشاركة في فعاليات الكرنفال، الذي ينظر اليه هذه السنة على انه اختبار لإمكانية أن يتخلف الزائرون عن السفر إلى البرازيل نتيجة خوفهم من زيكا قبل انطلاق الدورة الأولمبية الصيف المقبل.