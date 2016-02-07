شاهد :منظمات خيرية تركية تنقل مساعدات للفارين من حلب

اجتازت شاحنات مساعدات وسيارات إسعاف تركية معبر باب السلامة الحدودي السوري اليوم (الأحد) لتقديم الإمدادات الغذائية والخدمات الصحية لعشرات الآلاف من السوريين الذين فروا إلى الحدود التركية مع سوريا.





وأظهرت لقطات فيديو أصدرتها مؤسسة الإغاثة الإنسانية آلاف السوريين الذين ينتظرون على الجانب السوري من الحدود قرب إقليم كلِس التركي حيث يظهر عمال إغاثة وهم يقيمون الخيام ويوزعون الطعام.



ودخلت الشاحنات وعربات الإسعاف إلى سوريا قادمة من تركيا لتوصيل الطعام والإمدادات لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية في حلب، وذلك في الوقت الذي استهدفت فيه غارات جوية قريتين على الطريق المؤدي للحدود التركية.





وكثفت القوات الروسية والسورية الهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حول حلب والتي لايزال يعيش فيها نحو 350 ألف شخص. وقال عمال إغاثة إن حلب التي كانت كبرى مدن سوريا قبل الحرب قد تسقط قريبا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع مجريات الحرب إن الغارات الجوية التي يعتقد أنها روسية ضربت المناطق المحيطة بقرى باشكوي وحريتان وكفر حمرة شمالي حلب اليوم (الأحد). وتقع حريتان وكفر حمرة على الطريق المؤدي إلى تركيا.