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شاهد: مقدونيا تبني سياجا لحدودها مع اليونان لمنع اللاجئين

7/2/2016

قال مسؤولون في الجيش إن الجيش المقدوني بدأ بناء سياج جديد أكبر على حدود مقدونيا مع اليونان، وسوف يمتد السياج الجديد لمسافة 37 كيلومترا بطول الحدود وعلى بعد خمسة أمتار من السياج الذي أقامته الحكومة المقدونية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
وقام الجنود بتفريغ وإنزال أسلاك شائكة من شاحنات تابعة الجيش وغرسوا في الأرض أعمدة من الفولاذ بارتفاع نحو ثلاثة أمتار.
 
 ويهدف هذا لمنح الشرطة مزيدا من الوقت للرد ومنع المهاجرين لأسباب اقتصادية – الذين لا يُسمح لهم بعبور الحدود – من محاولة الدخول عن طريق قطع السياج.
 
وتدفق أكثر من مليون شخص فروا من الفقر والحرب والقمع في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا إلى أوربا في عام 2015 بينهم أكثر من 800 ألف شخص جاءوا من خلال اليونان ومعظمهم متجهون لألمانيا. ووصل أكثر من 62 ألف شخص إلى اليونان الشهر الماضي.

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