شاهد: محاولات لإنقاذ 120 محاصرين جراء الزلزال في تايوان

عثر رجال الإنقاذ في تايوان على مزيد من الأحياء تحت أنقاض برج سكني منهار في مدينة تاينان اليوم الأحد بعد يوم على وقوع زلزال قوي هز الجزيرة.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 120 شخصا يعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت الركام.

ومن بين الناجين شابان في العشرينات من العمر تمكن أحدهما من الخروج على قدميه من بين الأنقاض بمساعدة رجال الإنقاذ، وتم نقل الرجلين للمستشفى.

ومشط رجال الإطفاء والشرطة والجيش ومتطوعون الحطام واستخدم البعض يديه للقيام بذلك في حين كان العشرات من أسر الضحايا يتابعونهم بقلق في صباح يوم بارد.

وحتى الآن تأكد مقتل 23 على الأقل في الزلزال الذي وقع نحو الساعة الرابعة صباح أمس السبت في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة بينهم 16 عثر عليهم تحت أنقاض البرج السكني المؤلف من 17 طابقا في مدينة تاينان بجنوب الجزيرة.

وذكرت الحكومة أن هناك نحو 120 شخصا مازالوا تحت أنقاض المبنى التجاري السكني وأن معظمهم محاصرون على عمق كبير.