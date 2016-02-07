شاهد: ليستر سيتي يسحق مانشستر ستي بثلاثة أهداف لهدف

واصل "ليستر سيتي" تربعه على صدارة الدوري الانكليزي الممتاز بعدما حقق فوزاً لافتاً في ضيافة "مانشستر سيتي" بثلاثة أهداف لهدف في قمة مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من البريميير ليغ.

على ملعب الاتحاد، واصل فريق المدرّب الإيطالي كلاوديو رانييري اصطياد الكبار وهزم مانشستر سيتي بعد توتنهام وليفربول، فعزّز آماله بمواصلة مشواره التاريخي والفوز بلقب الدوري الممتاز للمرّة الأولى في تاريخه، رافعاً رصيده إلى 53 نقطة، وتقدّم بفارق 6 نقاط عن ملاحقه.

وما يحققه ليستر هذا الموسم لم يكن بالحسبان بالنسبة لفريق تبقى أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته في أعلى درجات الدوري حصوله على المركز الثاني عام 1929، فيما يعود لقبه الأخير إلى عام 2000 حين توّج بلقب كأس الرابطة، بينما كان قبل سبعة أعوام في مصاف أندية الدرجة الثانية (الثالثة فعلياً).

ويبقى أمام رانييري وفريقه الذي حقّق فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، اختبارٌ صعبٌ آخر سيكون مفصلياً بالنسبة لاعتلائه منصّة التتويج في حال فوزه على آرسنال الرابع نهاية الأسبوع المقبل.